Gizli sevgilisi ölü bulunmuş

İranlı firari uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nın kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile şoförü Devrim Öztunç, 26 Eylül 2014'te Büyükçekmece'de trafik ışıklarında oldukları sırada uğradıkları silahlı saldırıda öldürüldü. Arzu'nun sevgilisi Emir Güneş'in de bu olaydan 18 ay önce sır dolu bir şekilde öldüğü gün yüzüne çıktı. Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi'ndeki Fildamı Sitesi önünde 16 Mart 2013 akşamı araç içerisinde bir kişinin şüpheli ölümü üzerine polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis kelebek camını kırarak açmayı başardığı otomobilde bir kişinin başından vurulmuş halde öldüğünü belirledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ceset, Naci Şerifi Zindaşti'nin karısı Nigar Zindaşti'nin kız kardeşi Şehriye Güneş'in oğlu Emir Güneş'e ait çıktı. Savcılık, iki ay sonra delil yetersizliğinden olayı intihar olarak değerlendirerek 22 Mayıs'ta takipsizlik vererek dosyayı kapattı. Ailenin şikayetine rağmen dosya kapatılarak arşive kaldırıldı.Dosya kapsamında Osmaniye Polis Merkezi'nde ifade veren bir isim dikkat çekiciydi. Bu kişi, ilaç almak üzere evden çıkan ve tanıdık gelen aracı açamayınca annesine haber veren Arzu Şerifi Zindaşti'ydi. Karakolda bilgi amaçlı ifadesine başvurulan Arzu Zindaşti, özellikle ailesinden gizli kalması koşuluyla bilinmeyen bir gerçeği polisle paylaştı. Ölen Emir'le hem kuzen hem sevgili olduklarını belirten Arzu özetle şu ifadeyi verdi: "Bu durumun tasvip edilmeyeceğini bildiğimizden ailelerimizi haberdar etmedik. Genellikle mesajla iletişim kuruyorduk. İlişkimizin sonu olmadığını ikimiz de az çok biliyorduk ancak bir birimizi seviyorduk, vazgeçemedik. Olay günü anormal bir durum yoktu. Akşam saatlerinde Facebook'tayken sayfasının açık olduğunu görünce mesaj atarak kapatmasını söyledim. Çünkü orada çok fazla kız arkadaşı olduğu için kıskandım ve kapatmasını istedim. O da 'kapatıyorum' deyince ben de netten çıktım. Hastaydım. Saat 20.00 gibi ilaç almaya çıktım. Eve dönerken aracı fark ettim. Kapılar kilitli olunca anneme haber verdim. Bu ifademden özellikle ailemin ve Emir'in ailesinin haberinin olmasını istemiyorum. Şayet ailelerden birinin bu ilişkiden ailelerin haberi olursa hayatım tehlikeye girer."

OSMANİYE NAMAZ VAKİTLERİ