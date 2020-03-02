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'de 742 av tüfeği ele geçirildi

'nin ilçesinde 742 av tüfeği ve çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 19:52 ABONE OL
Hakkari'de 742 av tüfeği ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 7. Hudut Alay Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 742 av tüfeği, 194 av tüfeği kabzesi, 20 havalı tüfek, 15 kurusıkı tabanca, 7 bin 500 ses mermisi, gümrük kaçağı 2 bin 570 paket sigara, 100 kilogram yaprak tütün, 457 tarım ilacı, 1950 tıbbi ilaç, 10 bin 500 medikal ağız maskesi, 56 elektrikli şofben, Garklı ebatlarda 18 halı ve 1000 kolonya ele geçirildi.

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Hakkari'de 742 av tüfeği ele geçirildi
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