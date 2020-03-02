İstanbul'da korku dolu dakikalar! Çıkan yangında can pazarı yaşandı...

KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI! MAHSUR KALAN KADIN 5. KATTAN ATLADI O ANLAR KAMERADA | VİDEO

İstanbul'da yangın paniği! Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangında, çatı kadına çıkan kadın kendini kurtarmak için aşağı atladı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre Çağlayan Şan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın ise çatıya çıkarak yardım istedi. Vatandaşlar ise kadının atlama olasılığına karşı aşağıya battaniye gerdi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kadına "atlama" diyerek bağırdı. Ancak dumanların etrafı iyice sarması üzerine kadın binanın çatısından atladı. Battaniyenin üzerine düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.