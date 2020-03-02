Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk vatandaşı gözlem altında

İran'da koronavirüs nedeniyle ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da tedbir alınmaya devam ediliyor. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, gümrük sahasının bulunduğu alana, sahra hastanesi kuruldu. 60 kişi kapasiteli sahra hastanesinde 30'un üzerinde sağlık personeli görev yapıyor. Ülkeye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına hizmet vermek amacıyla kurulan sahra hastanesinde, Kum ve

Meşhed kentlerinde kalanlar ile hastalık belirtisi taşıyanlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Türkiye'deki İran vatandaşlarının gidişleri de devam ederken, sahra hastanesi kurulmasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşlarının gelişi de başladı. Kapıköy Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde şu ana kadar 18 Türk vatandaşının gözlem altında tutulduğu öğrenildi.