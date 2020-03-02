Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Türkiye'nin kapı komşusu olan İran'da görülen koronavirüs vakalarının ardından kapatılan Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısında, Türk tır şoförlerinin yurda girişleri başladı. Şoförler, koronavirüs riskine karşı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Koronavirüs riskine karşı kurulan Sahra Hastanesinde gözlem altına alınan Türk tır şoförlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"TEDBİR AMAÇLI GÖZERİM ALTINDA TUTUYORLAR"



Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten ve şoförler adına konuşan bir sürücü, "Beni de bugün karantina altına aldılar. Ateşim 36 derece olarak ölçüldü ve normal sınırlarda. Sağ olsunlar, böyle bir teşkilat kurulmuş ve bizi tedbir amaçlı gözetim altında tutuyorlar. Yatak nevresim her şey son derece hijyenik bir ortamda bizim için hazırlanmış. Yemeğinden tutun da bütün ihtiyaçlarımız gideriliyor. Bizler için çok yoğun bir çaba harcayarak büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Buradaki görevlilere ben çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Ateşi yüksek olan şoförler, sınırda kurulan Sahra Hastanesinde karantina altına alınarak gözetim altında tutuluyor.