Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Malatya'da korkutan deprem! Elazığ ve Tunceli'de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Mart

'da korkutan ! ve Tunceli'de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Mart

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen bilgisine göre, 'nın Pütürge ilçesinde saatler 10.30'u gösterdiğinde 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 3.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen sarsıntı da can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Haberimizin içerisinden Malatya Pütürge depremi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, 2 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesine ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 2.3.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 11:17 ABONE OL
Malatya'da korkutan deprem! Elazığ ve Tunceli'de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Mart

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saatler 10.30'u gösterdiğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen sarsıntı da can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Haberimizin içerisinden Malatya Pütürge depremi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, 2 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesine ulaşabilirsiniz...

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Malatya Pütürge'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haberimizin içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da korkutan deprem! Elazığ ve Tunceli'de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Mart
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN