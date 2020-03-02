Maltepe Hilltown AVM çalışma saatleri: 2020 Hilltown AVM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan ve rağbet gören alışveriş merkezlerinden birisi olan Maltepe Hilltown'ın 2020 çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Sabah veya akşam saatlerinde alışveriş yapmak ya da kafelerde oturmak için yolu buraya düşecek olan vatandaşlar, Maltepe Hilltown AVM mesai saatleri hakkında güncel ve doğru bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bu yönde, 'Maltepe Hilltown AVM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Haberimizin detaylarından, hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri bilgisi ile Maltepe Hilltown AVM açılış ve kapanış saati hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

MALTEPE HILLTOWN AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020! MALTEPE HILLTOWN SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Maltepe Hilltown AVM saat 10.00'da açılıyor ve akşam 22.00'de kapanıyor. Diğer alışveriş merkezlerinde olduğu gibi, burada da öğle arası tatili verilmeden müşterilere hizmet aralıksız devam etmektedir.

MALTEPE HILLTOWN AVM HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Maltepe Hilltown hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00'da açılıp 22.00'de kapanmaktadır.

MALTEPE HILLTOWN AVM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cadde 28 No:1 Küçükyalı, Maltepe - İstanbul

Telefon: 0850 207 57 67

BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ NASIL?

Maltepe Hilltown, bayramın 1. günü 13.00'te açılıp 22.00'de kapanmaktadır.

MALTEPE HILLTOWN HAKKINDA

63 bin metrekare kiralanabilir alanı ve yaklaşık 2 bin metrekare eğlence alanı olan Hilltown'da 192 adet mağaza, 12 sinema salonu, 40 adet cafe/restoran ve 2 bin 400 araçlık otopark bulunuyor. İstanbul'un yoğun temposundan sıkılmış metropol insanının nefes alabileceği alışveriş ve eğlence kasabası konsepti hedeflenerek oluşturulan Hilltown, adını mimari özellikler ile birlikte küçük bir şehri andırması sonucunda aldı.

Hilltown, metroya 250 metre mesafede yükselirken; sahile 10, metro bağlantısı ile Kadıköy'e 15, Sabiha Gökçen'e 30, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 15 dakika uzaklıkta yer alıyor.

MALTEPE PARK AVM ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 MALTEPE PARK SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?