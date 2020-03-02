Maltepe Park AVM çalışma saatleri: 2020 Maltepe Park saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

İstanbul Anadolu Yakası'nın rağbet gören alışveriş merkezlerinden olan Maltepe Park'ın 2020 çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Gerek sabah gerekse akşam saatlerinde yolu buraya düşecek olan vatandaşlar, Maltepe Park AVM mesai saatleri hakkında güncel ve doğru bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Tam bu noktada, 'Maltepe Park AVM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Haberimizden, hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri bilgisi ile Maltepe Park AVM açılış ve kapanış saati hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

MALTEPE PARK AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020! MALTEPE PARK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Maltepe Park AVM saat 10.00'da açılıyor ve akşam 22.00'de kapanıyor. Diğer alışveriş merkezlerinde olduğu gibi, burada da öğle arası tatili verilmeden müşterilere hizmet aralıksız devam etmektedir.

MALTEPE PARK AVM HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Maltepe Park hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00'da açılıp 22.00'de kapanmaktadır.

MALTEPE PARK AVM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cevizli, Tugay Yolu No:67, 34846 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0(216) 515 1550

MALTEPE PARK HAKKINDA

Maltepe Park İstanbul'un Anadolu yakasında hızla gelişen bölgelerin başında gelen konumu ve 2013 yılından beri alışveriş ve eğlence anlamında tamamen yenilenmiş konsepti ile bölgesindeki 4 milyon kişiye hizmet veriyor.

Yapılan genişleme ve renovasyon çalışmaları sonucu 75 bin metrekareye ulaşan kiralanabilir alanı ile 05 Eylül 2013'te açılan yeni Maltepe Park, 240 mağazaya ulaşan marka karması, 2.000 kişi kapasiteli yeme içme alanı, 36 restoran ve kafesi, 16.000 metrekare Carrefour hipermarketi , 8 sinema salonu ve 3500 araç kapasiteli açık kapalı otopark alanı ile ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Maltepe E-5'in tam üzerinde yer alan konumu ile Esenkent metro istasyonuna 100 metre mesafede yer alan Maltepe Park, sahile 10, metro bağlantısı ile Kadıköy'e 30, Sabiha Gökçen'e 25, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 25 dakika uzaklıkta yer alıyor.

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