Miraç Kandili 2020 ne zaman? Miraç Kandili hangi gün? 2020 Diyanet dini günler takvimi!

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? İslam dininde çok hayırlı bir gece olarak nitelendirilen Miraç Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve bol bol ibadet edilecek. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Kandil Günü Receb ayının 26. günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı dini günler takviminde 2020 Miraç Kandili tarihi belli oldu. Özellikle ibadetlerine yön vermek isteyen müslümanlar Miraç Kandili ne zaman, Mart ayının kaçına denk geliyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvimi listesinde diğer kandiller...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020

Miraç Kandilini merak etenler Diyanet İşleri Başkanlığının takviminde 2020 yılı dini gün ve gecelerin tarihlerine bakıyor. Diyanet'in dini günler takvimine göre, Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 21 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Miraç Kandili ikinci bir kadir Gecesi hükmünde olduğu için bu gecede edilen dualar geri çevrilmez. Miraç Kandili gecesinde Kur'an okuyup namaz kılmak ve bolca dua etmek gerekir. Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

2020 DİYANET TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 202

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 202

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020