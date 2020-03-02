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esrarengiz şekilde ortadan kaybolan aileyi arıyor! haberi; nerede?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programlarından 'nın bugünkü canlı yayınında Müge Anlı esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Beder ailesini arıyor. 74 gündür ailesine ulaşamayan anne ve kızı, diğer kızı , Demet Hanım eşi Osman Bey'i ve iki torunu Sıla ve İsmail'i arayan ailesinin bulunmasını istiyor. Stüdyoya gelen Emine Hanım ile kızı 4 kişilik Beder ailesinin nerede olduğunu merak ederken canlı yayında ortaya atılan iddialar ise şoke etti. Sultan Hanım, ablası Demet Hanım'ın, eşi ve çocuklarıyla babası öldükten sonra annesinin evine yerleştiğini ifade ederken aynı zamanda annesini ikna edip bu evi sattırdıklarını söyledi. Her yeri aradıklarını, ablası, eniştesi ve yeğenlerinin kayıp olduğunu belirten Sultan Hanım aynı zamanda kaybolmalarının mantıklı olmadığını da sözlerine ekledi. Anne Emine Hanım ise olay ile ilgili açıklamalarında bulundu. Buna göre; esrarengiz 'ne neler oldu? Beder Ailesi nerede? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 2.3.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 15:17 ABONE OL
Müge Anlı esrarengiz şekilde ortadan kaybolan aileyi arıyor! Son dakika haberi; Beder ailesi nerede?

faili meçhul cinayetleri ve olayları aydınlatmaya devam ediyor. Bugünkü canlı yayında ise 'ni arayan Müge Anlı esrarengiz şekilde ortadan kaybolan aileye ne olduğunu araştırıyor. Stüdyoya gelen ve kızı , ailenin nereye gittiğini, başlarına neler geldiğini merak ederken Beder ailesinden 74 gündür haber alınamadığını da sözlerine ekliyor. Her yeri aradıklarını ve ortadan kaybolmaları için mantıklı bir sebep olmadığını söyleyen abla Sultan Hanım, ailesine kavuşabilecek mi? Anne Sultan Hanım'ın stüdyoda yaptığı açıklamaları herkesin ağzını açık bırakırken, Beder Ailesi'ne ne oldu? 2,5 aydır haber alınamayan enişte Osman Bey, anne ve çocukları Sıla ile İsmail nerede?

İşte son dakika haberinin detayları!

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Müge Anlı esrarengiz şekilde ortadan kaybolan aileyi arıyor! Son dakika haberi; Beder ailesi nerede?
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