Müge Anlı esrarengiz şekilde ortadan kaybolan aileyi arıyor! Son dakika haberi; Beder ailesi nerede?

Müge Anlı faili meçhul cinayetleri ve olayları aydınlatmaya devam ediyor. Bugünkü canlı yayında ise Beder Ailesi'ni arayan Müge Anlı esrarengiz şekilde ortadan kaybolan aileye ne olduğunu araştırıyor. Stüdyoya gelen Emine Hanım ve kızı Sultan Hanım, ailenin nereye gittiğini, başlarına neler geldiğini merak ederken Beder ailesinden 74 gündür haber alınamadığını da sözlerine ekliyor. Her yeri aradıklarını ve ortadan kaybolmaları için mantıklı bir sebep olmadığını söyleyen abla Sultan Hanım, ailesine kavuşabilecek mi? Anne Sultan Hanım'ın stüdyoda yaptığı son dakika açıklamaları herkesin ağzını açık bırakırken, Beder Ailesi'ne ne oldu? 2,5 aydır haber alınamayan enişte Osman Bey, anne Demet Hanım ve çocukları Sıla ile İsmail nerede?

İşte son dakika haberinin detayları!