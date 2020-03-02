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açıklanıyor! 2 Mart On Numara çekilişi bilet sorgula…

Şans oyunu tutkunlarının her hafta Pazartesi günleri merak ve umutla bekleyişi süren vatandaşlar bugün İdaresi tarafından tarafından yapılacak olan On Numara çekilişiyle kazandıran numaralar belli olacak. Geçtiğimiz hafta 916. Çekilen yarışmada 306 bin 799 lira 25 kuruşluk ikramiyeyi, 10 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 2 kişi kazanmıştı. Diğer yandan bugün 916. hafta çekilişi yapılan oyunun oynayan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ederek arama motorlarında On Numara çekiliş sonuçları şeklinde soruyla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Peki, 2 Mart ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 20:05 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango 2 Mart On Numara çekilişi bilet sorgula…

Şans oyunu severlerin her hafta Pazartesi günleri heyecan, merak ve umutla beklediği On Numara sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle belli olacak. Geçtiğimiz hafta 916. çekilişi yapılan oyunun 10 şanslı numarayı doğru tahmin eden 2 kişi 306 bin 799 lira 25 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Öte yandan bu hafta 917. Hafta çekilişi yapılacak oyunun sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında On Numara sonuçları şeklinde yoğun araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ve diğer bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

ON NUMARA SONUÇLARI! 2 MART MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULA…

2 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara oyununa ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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On Numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango 2 Mart On Numara çekilişi bilet sorgula…
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