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Son dakika: Otomobil ile kamyon çarpıştı! 7 kişi yaralı

'den son dakika bir haberi geldi. Kazada 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, kamyona çarpıp, takla attığı kazada, 7 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 08:03 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 08:05 ABONE OL
Son dakika: Otomobil ile kamyon çarpıştı! 7 kişi yaralı

SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu (TAG) Yenice çıkışı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Akyol yönetimindeki 33 AK 945 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Kadir Havaslı yönetimindeki 80 FV 660 plakalı kamyona yandan çarptıktan sonra takla attı.



Kazada, sürücü Akyol ile yanındaki Fatma Güzel, İbrahim Uysal, Efranur Erensayın, Derya Özal, Kumsal Bade Güzel ve Özlem Ender yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Son dakika: Otomobil ile kamyon çarpıştı! 7 kişi yaralı
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