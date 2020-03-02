Pantsir S1 nedir, özellikleri nelerdir? Pantsir S1 hangi ülkeler kullanıyor?

Pantsir S1 nedir, özellikleri nelerdir? Suriye İdlib'de yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımıza yönelik rejim güçleri tarafından yapılan hain hava saldırısının ardından bölgede hareketlilik devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar '' Pantsir S1 özellikleri nelerdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Pantsir-S1'in temel özelliği, hem uçaksavar silahlarıyla hem de füze silahlarıyla donatılmış olmalarıdır. Haberimizde Pantsir S1 nedir, özellikleri nelerdir ve hangi ülkeler kullanıyor sorularının yanıtlarına erişebilirsiniz.