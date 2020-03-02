Sağlık ocakları çalışma saatleri 2020: Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Aile Sağlık Merkezleri açılış kapanış öğle arası saati

Halk arasında sağlık ocağı olarak da adlandırılan Aile Sağlık Merkezleri (ASM), köy, mahalle gibi daha küçük idari yerleşim yerlerinde hizmet vermektedir. Bu noktada, 2020 sağlık ocakları çalışma saatleri de oldukça merak edilmektedir. Devlet tarafından atanan aile hekimine de muayene olunabilen bu yerlerde, daha küçük hastalıklara müdahele edilirken belirli tahlil sonuçları da alınabiliyor.

SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Bu bağlamda, 'Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Yolu buraya düşecek olan vatandaşlar, Aile Sağlık Merkezi mesai saatleri bilgisi ile öğle arası tatiline denk gelmeden aile hekimine kontrol olabilir ya da tahlil sonuçlarına ulaşabilir. Sizler için hazırladığımız haberimizden, hafta içi ve hafta sonu sağlık ocakları çalışma (mesai) saatlerine ulaşabilir, aile hekimliği açılış, kapanış ve öğle arası saatini öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? AİLE HEKİMİ MESAİ SAATLERİ

Her Aile Sağlık Merkezi'nin (ASM) çalışma saati farklıdır. Vatandaşlar kendi aile hekimlerinin çalışma (mesai) saatlerini Aile Sağlık Merkezleri'nden öğrenebilir. Buna karşın, ülkemiz genelinde sağlık ocağı 08.00'de mesaiye başlar ve akşam 17.00'ye kadar hizmet verilir.

SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Sağlık ocaklarında öğle arası 12.00 ile 13.00 arasındadır.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocakları hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatillerde, bayramlarda çalışmamaktadır.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

*e-Devlet ve Sağlık Bakanlığının elektronik uygulaması olan e-Nabız üzerinden, kişiler kendilerine en yakın aile hekimini harita üzerinden görerek elektronik ortamda aile hekimi değişikliğini yapabilmektedir. Her ayın 5' i ile 21 arasında yapılan değişiklikler aynı gün gece 23:59'da, ayın 21' inden sonraki ayın 5' ine kadar olan değişiklik talepleri ise sonraki ayın 5' inde gece 23:59' da gerçekleşmektedir. Değişiklik taleplerinin gerçekleşme zamanına kadar iptal edilebilmesi mümkün olup, değişiklik gerçekleştikten sonra iptal işlemi yapılamamaktadır. Kayıtlı vatandaş sayısı 4.000'den fazla olan hekime geçiş söz konusu olmayıp, 3 ay içerisinde en fazla 1 defa değişiklik yapılabilmektedir.

*Yazılı talep ile kişinin kendisinin seçmek istediği aile hekimine veya ilgili Toplum Sağlığı Merkezine / İlçe Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvuru ile yapılabilmektedir.

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir. Bunun dışında e-Nabız uygulamasına e-devlet üzerinden erişmeniz de mümkündür.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

*Bunun dışında sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişiler ve geçici süre ile Türkiye'de ikamet edecek kişiler, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir hasta uygulaması kapsamında sağlık hizmeti alabilmektedir. Yaz tatili, seyahat veya başka bir sebep ile başka bir yerleşim yerinde sağlık hizmeti ihtiyacı olduğunda ''Misafir Hasta'' tanımıyla o ildeki Aile Hekiminden sağlık hizmeti alınabilmesi mümkündür. Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir hasta uygulaması bakımından tek bölge kabul edilmekte olup, bu bölge içinde sağlık hizmet alma talebi misafir hasta uygulaması kapsamına girmemektedir. Kişilerin acil haller dışında öncelikle kendi aile hekiminden hizmet almak üzere planlama yapması yerinde olacaktır.

ECZANE AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ: 2020 ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?