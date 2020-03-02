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görev emri sorgulama işlemi: nedir, nasıl sorgulanır?

'de rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında 33 asker şehit olmuştu. Ülkeyi yasa boğan olayın ardından görev emri en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. (MSB) tarafından duyurulan sorgulama işlemleri e devlet üzerinden yapılıyor. Seferberliğin ilanı, radyo, televizyon, posta, telefon ve her türlü yayın araçlarıyla duyurulur. Bu duyurular yükümlüler için tebliğ yerine geçer. Peki , sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 2.3.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 09:23 ABONE OL
Sefer görev emri sorgulama işlemi: Sefer görev emri nedir, nasıl sorgulanır?

görev emri sorgulama nasıl yapılır? 'de 33 Mehmetçik'in şehit düştüğü alçak saldırının ardından aranan başlıklar arasında yer aldı. Askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşlar, kendileri için sefer görevinin çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Bu emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Peki nasıl yapılır? , kimler yapabilir?

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Sefer görev emri sorgulama işlemi: Sefer görev emri nedir, nasıl sorgulanır?
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