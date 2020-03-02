Sefer görev emri sorgulama işlemi: Sefer görev emri nedir, nasıl sorgulanır?

Sefer görev emri sorgulama nasıl yapılır? İdlib'de 33 Mehmetçik'in şehit düştüğü alçak saldırının ardından sefer görev emri aranan başlıklar arasında yer aldı. Askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşlar, kendileri için sefer görevinin çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Bu emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Peki Sefer görev emri sorgulama nasıl yapılır? Sefer görev emri nedir, kimler yapabilir?