"Sen nerelerdesin" deyip sarıldı, telefonunu ve parasını çaldı...

Akılalmaz olay Adana'da yaşandı. Rahatsızlanarak hastaneye giden kadın, hastane koridorunda beklediği sırada yanına gelen tanımadığı bir adam "Sen nerelerdesin" deyip birdenbire sarıldı. Olayın şokuyla adamı üzerinden yiten kadın, kısa bir süre sonra cep telefonunun ve 450 lirasının çalındığını anlayınca polise şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hatice Akın adlı yaşlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesine geldi. Kadın, muayene olmak için sırasını beklerken yanına gelen Adnan Al Ali (40) isimli kişi ona sarılarak "Sen nerelerdesin uzun süredir görmüyorum ne yapıyorsun" dedi. Bu arada yanındaki Ahmed Kasım (48) isimli şahıs da perdeleme yaptı. Kadın ne olduğunu anlayamadan zanlı, kadının cebindeki cep telefonunu ve 450 lira parasını aldı.

"AKRABAMA BENZETTİM" DEYİP UZAKLAŞTI

Bu arada yaşlı kadın şahsı iterek, "Sen kimsin ben seni tanımıyorum" diye tepki verdi. Bunun üzerine zanlı geri çekilip, "Ben seni bir akrabama benzettim kusura bakmayın" diyerek olay yerinden uzaklaştı.

SOYULDUĞUNU ANLAYAN KADIN POLİSE BAŞVURDU

Yaşlı kadın bir süre sonra cep telefonu ve parasının olmadığını fark edince hemen polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine geldikleri hastanede güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Zanlıların hastane koridorlarında gezip hastaları takip ettikleri de belirlendi.

GAZİANTEP'TEN TAKSİYLE GELMİŞLER

Yaşlı kadın da görüntülerden kendisini soyanları tespit etti. Bu tespitin ardından polis zanlıları yakaladı. Zanlılar suçlarını itiraf ederken benzer suçlardan kayıtları olduğu, Gaziantep'ten Adana'ya taksiyle geldikleri öğrenildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.