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Son dakika: İş insanının aracına bombayı yerleştiren kişi dayısı çıktı!

28 Şubat günü 'nin Çivril ilçesinde Kayserili iş insanının aracına konulan bomba, hareketli dakikalara neden olmuştu! İhbar sonrası alarma geçen polis, olay yerine gelerek bombayı etkisiz hale getirdi. Son dakika haberine göre; bombayı kimin koyduğunu araştıran ekipler, şoke eden bir kimlikle karşılaştı. Otomobile bombayı koyan, iş insanı 'un 72 yaşındaki dayısı Yunus C. idi... Bombacı dayı, kaçtığı 'de yakalanıp gözaltına alınarak Denizli'ye getirildi ve yaptığı savunmada "bombayı korkutmak amacıyla koydum" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:26 ABONE OL
Son dakika: İş insanının aracına bombayı yerleştiren kişi dayısı çıktı!

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan iş insanının aracına konulan bomba olayında şoke eden bir gelişme yaşandı. Bombayı yerleştiren kişi iş insanının 72 yaşındaki dayısı çıktı. İşte dehşete düşüren olayda son dakika detayları:

SARKAN PARÇADAN ŞÜPHELENİP POLİSE HABER VERDİ

Çivril ilçesine 27 Şubat'ta ticari işleri için geelen iş insanı Ali İşiyok, gece kaldığı otelden geçen 28 Şubat sabahı çıkıp otomobiline bindi. Otomobiliyle yaklaşık 100 metre ilerleyen İşiyok, ön sol lastikten ses geldiğini fark edince yol kenarına park etti. Lastik yanından kablo sarktığını gören İşiyok, bomba şüphesi üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin ön sol lastik üzerindeki çamurluk içinde bomba düzeneğini görünce güvenlik önlemi aldı. Otomobilin çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları Çivril ilçesine sevk edildi. Bomba imha uzmanları, sinyal kesiciyle otomobilin yanına yaklaşıp, bombayı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede bombanın el yapımı uzaktan kumandalı parça tesirli olduğu tespit edildi. İşiyok'un otomobiline, iki ay önce de İstanbul'da otomobiline aynı bomba düzeneğinin kurulduğu öğrenildi.

BOMBAYI KOYAN DAYISI ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede bombayı koyan kişinin Ali İşiyok'un dayısı Yunus C. olduğu belirlendi. Y.C. bombayı otomobile yerleştirdikten sonra kaçtığı Kayseri'de, 29 Şubat'ta yakalanıp, Denizli'ye getirildi. Suçunu itiraf eden Yunus C., bombayı patlamak amacıyla değil yeğeninden olan 2 milyon lira alacağı nedeniyle, korkutmak amacıyla koyduğunu söyledi. Yunus C. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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