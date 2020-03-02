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Son dakika: Karakola mektubu bırakan çocuğu polis kurtardı

’de bugün şoke eden bir olay yaşandı. Polis merkezinin önüne bırakılan notu okuyan polisler dehşete kapıldı. 12 yaşındaki çocuğun yazdığı öğrenilen notta “annem bizi bırakıp gittiğinden dolayı etmeye karar verdim” yazıyordu… Son dakika haberine göre; olay sonrası çevrede inceleme yapan ekipler çocuğu sahilde bularak intihardan vazgeçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:01 ABONE OL
Son dakika: Karakola intihar mektubu bırakan çocuğu polis kurtardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis merkezi önünde buldukları intihar mektubu sonrası tüm çevreyi tarayan polis ekipleri, intihar etmek üzere olan çocuğu bularak ailesine teslim etti.

ÇEVREDE KONTROL YAPINCA BULDULAR

Olay dün öğlen saatlerinde Körfez Hereke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hereke Polis Merkezi Amirliğinin giriş kapısının önüne bir mektup bırakıldı. Açtıkları mektupta annesinin ailesini terk etmesinden dolayı bir şahsın intihar edeceğinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Çevre taraması sonrasında 12 yaşındaki bir çocuk, Hereke sahilindeki bir mesire alanında bulundu.

Son anda intihar etmekten polis ekiplerince kurtarılan çocuk, yapılan sağlık taraması sonrasında sağ salim ailesine teslim edildi.

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Son dakika: Karakola intihar mektubu bırakan çocuğu polis kurtardı
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