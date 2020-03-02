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Son dakika: Mülteciler için askıda bilet kampanyası başlattı

Son dakika gelen bilgilere göre ’ta bir pide fırını işletmecisi sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için askıda bilet kampanyası başlattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 10:15 ABONE OL
Son dakika: Mülteciler için askıda bilet kampanyası başlattı

Sivas'ta bir pide fırını işletmecisi sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için askıda bilet kampanyası başlattı.

PANKART İLE DUYURDU

Şeyhşamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi üzerinde bulunan pide fırını işletmecisi Oğuz Koçak, sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere bir destek de kendisi vermek istedi. Koçak, mültecilerin ülkemizden Edirne'de bulunan sınır kapılarına gidebilmeleri için pide fırınında askıda bilet kampanyası başlattı. Koçak, müşterilerinin destek verdiği kampanyayı pide fırınında astığı pankart ile duyurdu. Koçak, kampanyayı Suriyeli mültecilere "Gitmek isteyen göçmenlere bilet bizden. Askıda bilet var" pankartı yazarak duyurdu.

"TÜRKİYE'Yİ KARALAMAMALARI GEREK"

Pide fırını işletmecisi Oğuz Koçak, Suriyeli mültecilerin giderken Türkiye'yi karalamamaları gerektiğini ifade edip, "Devletimizin verdiği kararın yanında olduğumuzu göstermek için bu kararı aldık. Türkiye'den gitmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Kalanlar baş tacı, gitmek isteyenler gidebilir. Yalnız giderken Türkiyeyi karalamasınlar. Bizim 33 şehidimiz varken, güle oynaya gitmesinler. Biz onları sınır kapısı açıldığında aslında Cilvegözü sınır kapısına gidip orada bizi desteklemelerini isterdik. Bizde bu yazıyı devletimizin verdiği kararın yanında olduğumuzu göstermek için yazdık. Gitmek isteyen göçmenlere bilet bizden dedik. Askıda biletimiz var. Kendi müşterilerimiz bize sponsor oldu. Şuan elimizde para mevcut" dedi.

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