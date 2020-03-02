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Yangından etkilenen güvercine oksijen maskesiyle müdahale

’da araç dizaynı yapılan bir atölyede bulunan minibüste çıktı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bir güvercine itfaiye tarafından oksijen maskesi ve su ile müdahale edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 15:05 ABONE OL
Yangından etkilenen güvercine oksijen maskesiyle müdahale

Kartal Esentepe Mahallesinde saat 13.30 sıralarında araç dizaynı yapılan bir atölyede yangın çıktı. Yangının, atölyede bulunan bir minibüste başladığı belirtildi. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Atölyede bulunan bir güvercin de yangından itfaiye tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen güvercine oksijen maskesi ve su ile müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken atölyede maddi hasar meydana geldi.

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Yangından etkilenen güvercine oksijen maskesiyle müdahale
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