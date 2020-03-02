Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2020: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu kaça kadar açık?

Yurtiçi Kargo 2020 çalışma saatleri, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Şubelerden ürünlerini alacak olanlar ya da ürün teslimatı yapacak olan vatandaşlar, öğle arası tatiline denk gelmeden Yurtiçi Kargo mesai saatleri arasında bu işlemlerini gerçekleştirmek istiyor.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Bu noktada, 'Yurtiçi Kargo şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusu cevabı da merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, hafta sonu ve hafta içi çalışma günleri, saatleri bilgisi ile 2020 Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saati hakkında bilgi edinebilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Yurtiçi Kargo şubeleri, hafta içi günleri 09.00'da açılmaktadır ve akşam 18.00'e kadar hizmet vermektedir. Şubelerde öğle arası tatili arası verilse bile bu durum müşterilere yansıtılmamaktadır. Sabah 09.00 ile akşam 18.00 mesai saatleri arasında aralıksız bir şekilde işlemler yapılmaktadır.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU, CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK?

Yurtiçi Kargo şubeleri, hafta sonu Cumartesi günü 09.00'da mesaiye başlamaktadır ve saat 13.00'e kadar hizmet vermektedir. Firma, Cumartesi günleri 13.00 ile 17.00 saatleri arasında gönderi ve teslimatları yalnızca şubeden kabul etmektedir.

Yurtiçi Kargo Pazar günleri ise çalışmamaktadır.

YURTİÇİ KARGO RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yurtiçi Kargo Merkez Binası, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu Kargo Plaza No.17-19 Maslak Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunmaktadır.

Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 99 99

Çağrı merkezinden Pazar günleri hariç, saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında bilgi alınmaktadır.

YURTİÇİ KARGO HAKKINDA

Yurtiçi Kargo, "Söz Verdiğimiz Gibi" sloganından hareketle 1982 yılında, Dr. İbrahim Arıkan liderliğinde ve Arıkanlı Holding çatısı altında, Türkiye'deki ilk Türk kargo markası olarak kurulmuştur.

Günümüzde, 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, 900'den fazla şubesi, 16.000'den fazla çalışanı ve 5000'in üzerinde araç filosu ile Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet sunan Yurtiçi Kargo, 2003 yılından bu yana Avrupa'nın en büyük kargo şirketlerinden biri olan çözüm ortağı Geopost ile birlikte müşterilerinin uluslararası gönderilerini dünyada 220'den fazla noktaya, bir başka deyişle dünyanın her yerine taşımaktadır.

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