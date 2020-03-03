5 ülkeden gelenlere iki hafta rapor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca salgının Çin'de azalırken, diğer ülkelerde yükseldiğini belirterek şunları söyledi:Mevsimsel gripte de dünya genelinde yılda 250 bin ile 500 bin arası ölüm olduğunu ifade etmek istiyorum. Birçok ülkede korona virüsün göründüğünü artık biliyoruz. Bu salgın Türkiye'de görülmeyecek diye bir durum yok.Seyahat edenlerin genelde gençler olduğunu biliyoruz, onlar için risk oluşturmayabilir fakat, seyahat eden kişilerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu, mümkün mertebe ev ortamında 14 gününü tamamlamalarını, temas halinde olanların da buna riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas içinde olmamalarını, hastalık belirtisi durumunda maskesini takarak en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini istiyoruz. Ülkemizde şu ana kadar bir vakaya rastlanmadı, bu durum rastlanmayacağı anlamına gelmez. Son 14 gününü özellikle, Çin, İran, Irak, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerde geçirmiş olan vatandaşlar 14 gün süreyle raporlu sayılabilecek.Riskin daha çok yaşlı grubunda olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar 940 şüpheli vakamız oldu. Pozitif vakamız olmadı. Bu virüsün ülkemizde görülmesi demek, tüm halkımızı tehdit edecek bir felaket anlamı taşımıyor.Cumartesi akşamından itibaren bütün umreden gelen vatandaşlarımız termal kameradan geçmiş oluyor. Taranan 13 bin 834 vatandaşımızda, mevsimsel girip bulunanların sayısı 9 kişi. Şüpheli bulduğumuz 5 kişinin tetkikleri negatif çıktı.Aşı bulunmuş olsa bile 1 yıla yakın bir süreçte onuç çıkmaz. Aşıdan daha öte, korunma yöntemlerine önem verilmesini istiyoruz. ANKARA

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