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'da şoke eden görüntü! Kağıt için kavga ettiler...

'da 2 kağıt toplayıcısının kavgası görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonetli kağıt toplayıcısı, motosikletli toplayıcıyı takip edip arkadan çarparak taciz etti. Bunun üzerine motosikletinden inen toplayıcı kamyonetin yanına giderek önce aracı sonra da sürücüsünü yumrukladı. Yaşanan kavgayı çevredeki vatandaşlar önledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 11:00 ABONE OL
Adana'da şoke eden görüntü! Kağıt için kavga ettiler...

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, biri elektrikli bisiklet, diğeri ise kamyonetle atık kağıt toplayan iki kişi aynı yerde atık toplama meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Bir süre sonrada ikisi de araçlarına binip başka bir yerden atık kağıt almak için yola çıktı.

Adana'da kağıt toplayıcıları birbirine girdi | Video

İddiaya göre, kamyonet sürücüsü, elektrikli bisikletliyi takip edip taciz etmeye başladı. Bir süre sonrada elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Bunun üzerine elektrikli bisikletten inen şahıs kamyonetin yanına gelip aracın camını ve kapısını yumrukladı. Aracın kapısını açarak sürücüye vurdu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bir süre karşılıklı yumruklaşan sürücülere vatandaşlar tepki gösterdi. Bunun üzerine bisiklet sürücüsü kamyonetin yanından ayrıldı. Bu kez de kamyonet sürücüsü araçtan inerek elektrikli bisikletliye saldırmak istedi. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kavganın büyümesi çevredeki vatandaşlar tarafından önlendi.

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Adana'da şoke eden görüntü! Kağıt için kavga ettiler...
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