Aleyna’nın son sözü ‘anne’ oldu

TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ

Trabzon'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Aleyna Şahin (20) hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, genç kızın ölmeden önce 'anne' diye seslendiğini söyledi.Kaza, dün sabah Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Aleyna Şahin'e yolun karşısına geçmek isterken Mehmet K.'nın kullandığı otomobil çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görünce genç kızın yanına koştuğunu anlatan Sevil Özkan, "Kanlar içinde yatıyordu. Bilinci açık olup olmadığını kontrol etmek için soru sordum. Ne söylemek istediğini anlamak için kendisine doğru eğildim. 2-3 defa 'anne' diyebildi" dedi.Kızının cansız bedenini morgdan alan Şeref Şanlı, "Her sabah buradan okula gitmek için yolun karşısına geçiyordu. Bu güzergahta kullanabilecek güvenli bir geçiş yok. Burada kocaman bir mahalle ve öğrenci yurdu var. Benim canım yandı. Başka insanların da başına gelmesin. Bir an önce önlem alınsın" diyerek gözyaşı döktü.