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'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 11 kadının, sınır dışı edileceği öğrenildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 16:13 ABONE OL
Antalya'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda, iki ruhsatsız tabanca, iki kuru sıkıtabancı, 15 mermi, bir miktar para ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden yabancı uyruklu 11 kadın, sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Antalya'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
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