Aracına GPS takıp öz kızını öldüren baba hakkında son dakika iddiası! Dedektif de tutmuş...

28 yaşındaki pretisyen hekim Gülnur Yılmaz, öz babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından canice öldürüldü! TUS'a hazırlanmak için Balıkesir'den Antalya'ya gelen Gülnur Yılmaz'ın otomobiline babası tarafından GPS takıldı. GPS yardımıyla kızını bulan ve takip eden cani baba takip sonunda arabasıyla kızının arabasına çarptı. Talihsiz doktoru aracından indiren baba Yılmaz, annesinin yerini söylemeyince kızını öldürdü. Mahkemede olayı hatırlamadığını söyleyen katil babanın boşanma davasının sürdüğü eşi Gülden Yılmaz da sanığın dedektif tuttuğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak takip ettiği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmasına devam edilen sanık kendisini, "Akıl sağlığım yerinde değil, olay anını hatırlamıyorum." diyerek savundu.

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Ali Yılmaz (68) ve öldürülen Gülnur Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra tarafların ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.

Savunmasında, bundan önceki baskı altında verdiğini iddia eden sanık, "Akıl sağlığım yerinde değil, olay anını hatırlamıyorum. Kızımı öldürüp öldürmediğimi bilmiyorum. Önceki ifadelerini kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık kuruluna sevk edilerek rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.