Aziz Yıldırım'ın 'tokat davasında' son dakika gelişmesi!

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki sanıklar Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Salih Ozan Balaban, olay tarihinde Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının şube sorumlusu olarak görev yaptığını belirterek, "Maçtan bir gün önce yapılan güvenlik toplantısında taraftarlarımızın salona, yöneticilerimizin de şeref tribününe alınmayacakları söylenmiş. Konunun tarafımıza iletilmesi üzerine ben ve Aziz Yıldırım tarafından gerekli görüşmeler yapıldı. Bize verilen yanıtta belli sayıda taraftarın salona alınacağı, yöneticilerin de belirlenen sayıda şeref tribününe girebileceği söylendi." dedi.

"YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TARAFTARI BEŞİKTAŞ TARAFTARINI GETİRDİ"

Işık Eyigüngör ile bu konuyla alakalı telefonla görüştüğünü ancak net bir şey söylemediğini aktaran Balaban, "Maçın yapılacağı gün spor salonuna ben önceden gitmiştim. Aziz Yıldırım'ı karşıladım. Maçın başlamasını bekledik. Bu esnada salonun dışından bağırış çağırış ve tezahürat sesleri gelmeye başladı. Aynı gün Beşiktaş-Fenerbahçe futbol maçı da vardı. Dışarı baktığımda Beşiktaş taraftar grubu olan Anadolu Kartallarının beklediğini gördüm. 'Burada ne işiniz var.' diye sorduğumda Yakın Doğu Üniversitesi takımı tarafından kendilerine bilet, yevmiye ve yiyecek verildiğini, takımı desteklemek üzere salona çağrıldıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR AZİZ YILDIRIM'A AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU"

Balaban, bunun üzerine kulübün korumalarıyla taraftarlar arasında itiş kakış yaşandığını, bu sırada taraftar grubundan Aziz Yıldırım'a yönelik ağır hakaretlerde bulunulduğunu iddia ederek, "Aziz Yıldırım ile şeref tribününe doğru gitmeye başladık. Ben geriden geliyordum. Mehmet Işık Eyigüngör'ün yanına kadar gittiğinde orada arbede yaşandığını gördüm. Aramızda mesafe olduğu ve araya başka şahıslar girdiği için birbirlerine vurup vurmadıklarını görmedim. Ancak Aziz Yıldırım'ın gözlüğünün yere düşüp kırıldığını gördüm." diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın avukatı Mert Can Öcel, tanık ifadelerine karşı yazılı beyanda bulunmak için süre verilmesini talep etti.

Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan da, tanığın olayın yaşandığı dönemde kulüp yöneticisi olduğunu belirterek, "Aziz Yıldırım'ın da yakın arkadaşıdır. Bu nedenle beyanları yanlıdır. İtibar edilemez." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki sanık Aziz Yıldırım'ın avukatına tanık ifadelerine karşı beyanda bulunmak üzere 10 günlük süre vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış, Yıldırım da kendisine vurmaya çalıştığını iddia ettiği Eyigüngör'den şikayetçi olmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar, Eyigüngör'ün de "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.