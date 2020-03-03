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: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? (6 Mart Cuma)

Haftanın merakla beklenen yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Bu hafta kataloğunda bebek beşiği 149 TL, sallanan at 59,90 TL, yürüme arkadaşım 89,90 TL, havuzlu toplu kaydırak 139 TL, çocuk lazımlık 8,95 TL, kırılmaz araba 3,95 TL, çıngırak çeşitleri 6,45 TL, mega kule oyunu 12,50 TL, oyuncak doktor seti 9,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Her üründen her cebe uygun ve kaliteli ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Haberimizin içerisinden 6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu tam listeye ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 09:42 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 6 Mart Cuma

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalogda birçok ürün indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunuluyor. Hem ekonomik hem de kaliteli ürünlere sahip olan market zincirinin milyonlarca ziyaretçisi olurken vatandaşlar internet üzerinden ürünlerle ilgili araştırmalar yapıyorlar. Bu hafta cuma günü markete buharlı ütü 159 TL, baskül 59,90 TL, saç kurutma makinesi 59,90 TL, toz torbasız elektrik süpürgesi 489 TL, set üstü cam ocak 329 TL fiyatları ile geliyor. Broşür içerisinde bebek beşiği 149 TL, sallanan at 59,90 TL, yürüme arkadaşım 89,90 TL, havuzlu toplu kaydırak 139 TL, çocuk lazımlık 8,95 TL, kırılmaz araba 3,95 TL, çıngırak çeşitleri 6,45 TL fiyatı ile bulunuyor. Buna göre; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 6 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART

Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? (6 Mart Cuma)
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