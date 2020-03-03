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'dan kan donduran son dakika haberi! Okuldan dönen çocuk vahşetle karşılaştı...

'da tüyler ürperten olay! Okuldan dönen 11 yaşındaki çocuk, eve girdiğinde annesi Ulviye H.'yi yerde kanlar içinde buldu. Küçük çocuğun çığlığına koşan komşular, hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık personeli tarafından özel bir hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maktul Ulviye H.'nin, eşi Hüseyin H. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve zanlının emniyette cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 12:43 ABONE OL
Bursa'dan kan donduran son dakika haberi! Okuldan dönen çocuk vahşetle karşılaştı...

Bursa'daki cinayet vakası kan dondurdu! 35 yaşındaki kadın, eşi tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürüldü... Okuldan dönen küçük çocuk, annesini kanlar içinde bulunca çığlık atarak yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı...

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bursa'da, Hüseyin H. (36), tartıştığı eşi Ulviye H.'yi (35), göğsünden 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Okuldan eve dönen 11 yaşındaki H.H, annesini yerde yerde kanlar içinde buldu. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Hüseyin H. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden 9 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK' NEDENİYLE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından Hüseyin H., Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüseyin H., buradaki ifadesinde eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını, olay anında yaşanan tartışmada kendini kaybederek eşini bıçakladığını itiraf etti.

Hüseyin H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'dan kan donduran son dakika haberi! Okuldan dönen çocuk vahşetle karşılaştı...
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