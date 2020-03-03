Cezaevi firarisini battaniye yakalattı

Olay, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nin üzerinde meydana geldi. Sivil Güven Timleri, bir iş yerinin önünden iki oyun konsolu, iki battaniye ve bir yorgan seti çalan şüphelinin peşine düştü.

İstanbul Esenyurt'ta Cezaevi firarisinin işyerinin önünden hırsızlık yaptığı anlar kamerada | Video

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Kamera görüntüleri incelendi. Kimliği belirlenen şüpheli Cem Ş.'nin (28) cezaevi firarisi olduğu saptandı. Cem Ş., Esenyurt İlçesi Saadet Dere Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin iki farklı hırsızlık olayı daha gerçekleştirdiği belirlendi. Hırsızlık, kasten yaralama, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından dört kaydı olan şüpheli adliyeye sevk edildi. Cem Ş. cezaevine yerleştirildi. Cezaevi firarisinin yorgan seti ve battaniyeleri çalma anları güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.