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Çizgi romanda iki büyük kayıp

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Çizgi romanda iki büyük kayıp
Türkiye'nin en sevilen çizgi roman kahramanlarından 'Karaoğlan'ın çizeri Suat Yalaz (88) ile Fatih'in Fedaisi 'Kara Murat'ın çizeri Abdullah Turhan (87) dün birkaç saat arayla hayatını kaybetti. İlk kez 1 Nisan 1963'te yayımlanmaya başlayan ve Türk çizgi roman tarihinin en uzun soluklu çalışmalarından biri olan "Karaoğlan"ın yazarı, senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 'Tolga' ve 'Kara Murat'ın çizeri Abdullah Turhan da bugün Datça'nın Mesudiye köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.
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Çizgi romanda iki büyük kayıp
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