e-Bordro sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2020 e-Bordro sorgu ekranı!

Devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri hizmete e-bordro denir. Maaş bilgileri ile ilgili her türlü detaya bu sistem üzerinden ulaşabilecek olan çalışanlar istedikleri ve merak ettikleri sorgulamaları da yapabilecekler. Buna göre; e-bordro sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2020 e-bordro sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

E-BORDRO NEDİR?

"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

E-BORDRO SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak da 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

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