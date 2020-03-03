Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da dehşet! Komşuların gürültü tartışması hastanede bitti!

'da dehşet! Komşuların gürültü tartışması hastanede bitti!

Bakırköy’de yaşanan komşular arasındaki gürültü kavgasının görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde ’da komşular arasındaki gürültü tartışması da hastanede bitti. Çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı. Kanlar içinde kalan komşular, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 11:05 ABONE OL
İstanbul'da dehşet! Komşuların gürültü tartışması hastanede bitti!

Akıl alır gibi değil... İstanbul'da yine komşular arasında yaşanan gürültü tartışması kanlı bitti. Birbirlerine giren komşular kan revan içinde kaldı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: İstanbul Kartal'da komşuların gürültü kavgasında kan döküldü | Video

KİMİ KAFASINDAN KİMİ GÖZÜNDEN YARALANDI

Kartal Karlıktepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aynı binada komşu olan iki aile arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kanlar içerisinde kalarak, sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da dehşet! Komşuların gürültü tartışması hastanede bitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN