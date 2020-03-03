İstanbul'da dehşet! Komşuların gürültü tartışması hastanede bitti!

Akıl alır gibi değil... İstanbul'da yine komşular arasında yaşanan gürültü tartışması kanlı bitti. Birbirlerine giren komşular kan revan içinde kaldı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: İstanbul Kartal'da komşuların gürültü kavgasında kan döküldü | Video

KİMİ KAFASINDAN KİMİ GÖZÜNDEN YARALANDI

Kartal Karlıktepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aynı binada komşu olan iki aile arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kanlar içerisinde kalarak, sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.