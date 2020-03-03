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Kocası bıçaklayarak öldürdü

’nın merkez Osmangazi ilçesinde, kocasının bıçakladığı bir çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Kocası bıçaklayarak öldürdü
Bursa'da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), hayatını kaybetti.
Olay, dün 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 10'uncu Ada Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra evine giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden aldığı 9 bıçak darbesiyle kalbi durduruğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Ancak hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından Merinos Polis Karakolu'na giden Hüseyin H., ise eşini bıçakladığını itiraf ederek teslim oldu.
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Kocası bıçaklayarak öldürdü
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