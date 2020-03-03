2020 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi gün? 2020 Diyanet dini günler takvimi!

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? İslam dininde çok hayırlı bir gece olarak nitelendirilen Miraç Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve bol bol ibadet edilecek. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Kandil Günü Receb ayının 26. günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı dini günler takviminde 2020 Miraç Kandili tarihi belli oldu. Özellikle ibadetlerine yön vermek isteyen müslümanlar Miraç Kandili ne zaman, Mart ayının kaçına denk geliyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvimi listesinde diğer kandiller...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020

Miraç Kandilinin 2020 tarihini merak edenler Diyanet İşleri Başkanlığının takviminde 2020 yılı dini gün ve gecelerin tarihlerine bakıyor. Haberimizde, Miraç Kandili 2020 tarihine ve Kandil günüyle alakalı tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.