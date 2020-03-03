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2020 ne zaman? ? 2020 dini günler takvimi!

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte 2020 tarihi merak edilmeye başlandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) göğe doğru yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinen Kandil Gününde bol bol ibadet edilir. Müslüman alemi için en özel günlerden biri olan dini günler takviminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden dini günler takvimine göre bir kandil günü daha dua ve ibadetler ile geçecek ve camiler dolup taşacak. Peki , hangi gün? 2020 Diyanet dini günler takvimi!

Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 09:11 ABONE OL
2020 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi gün? 2020 Diyanet dini günler takvimi!

ne zaman, hangi gün? İslam dininde çok hayırlı bir gece olarak nitelendirilen Miraç Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve bol bol ibadet edilecek. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Kandil Günü Receb ayının 26. günü idrak edilecek. İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı dini günler takviminde tarihi belli oldu. Özellikle ibadetlerine yön vermek isteyen müslümanlar , Mart ayının kaçına denk geliyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvimi listesinde diğer kandiller...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020

Miraç Kandilinin 2020 tarihini merak edenler Diyanet İşleri Başkanlığının takviminde 2020 yılı dini gün ve gecelerin tarihlerine bakıyor. Haberimizde, tarihine ve Kandil günüyle alakalı tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.

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2020 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi gün? 2020 Diyanet dini günler takvimi!
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