Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un sağlık durumu nasıl?

Arabesk müziğin efsane isimlerinden rahmetli Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu merak ediliyor. Eşi gibi kendisi de sanatçı ve sinema oyuncusu olan 87 yaşındaki Muhterem Nur, yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği rahatsızlıkları ile hastaneye kaldırılmıştı. Hayranları ünlü sanatçının sağlık durumunu merak ediyor. Konuyla ilgili son dakika haberi geldi. Peki, Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

MUHTEREM NUR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hürriyet'in haberine göre, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nur, geçen cuma günü, diyabet alanında uzmanları bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan Nur'un yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı ise belli değil.