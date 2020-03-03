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Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü

'da kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaraladıktan sonra kendi arkadaşı M.E.'yi dövüp, olay yerinden kaçtı. Kadına saldırı anı, güvenlik kamerasına yansırken, polis, eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 12:21 ABONE OL
Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü

Olay, pazar günü, kent merkezindeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önce Bölge Sokak'ta yürüyen B.A. adlı kadına bıçaklı saldırıda bulundu. Şüpheli, B.A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra başka sokakta karşılaştığı, kendi arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.'yi döverek, olay yerinden kaçtı.

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İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, saldırıya uğrayan B.A. ile M.E.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü.
B.A.'nın saldırıya uğradığı an, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü
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