Örtü düşmanının akıl sağlığı yerinde

İstanbul Beşiktaş'ta kaldırımda yürürken başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran Berrak Karaoğlu hakkında Adli Tıp Kurumu raporunu tamamladı. Mahkemeye gönderilen raporda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.



RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi 31 Ocak'ta sanık Karaoğlu'nun tahliyesine ve Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vermişti. Mahkemenin kararı doğrultusunda Adli Tıp'ta bir hafta boyunca gözetim altında tutulan Karaoğlu'na ilişkin heyet raporu mahkemeye ulaştı. 6 uzman doktor tarafından hazırlanan raporda, sanığın "Ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilemediği" kaydedildi.

Raporda dava dosyası incelendiğinde "Suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı" vurgulandı. 'Sonuç ve Karar' bölümünde "Berrak Karaoğlu'nun 12/11/2019 tarihinde basit yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu kanaat ve mütalaamızı bildirir gözlem raporudur" ifadesine yer verildi.



4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Berrak Karaoğlu, 12 Kasım'da Beşiktaş, Sinan Paşa Mahallesi, Ihlamur Dere Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada tanımadığı Şüheda Nur Eriş'e durup dururken tokat atmıştı. Eriş'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada saldırgan, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti. Savcılığın iddianamesinde Karaoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Davanın bir sonraki duruşması 20 Mart'a yapılacak.

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