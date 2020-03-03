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Polis memuru 'ın ölümünde son dakika gelişmesi!

Antalya'da, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen polis memuru 'ın ölümüne ilişkin soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Sanık olarak yargılanan sevgilisi F.A., dehşete düşüren ifadelerde bulundu. Aynı zamanda Sultan Tat'ın meslektaşı olan F.A., yaptığı savunmada Tat'ın "sürekli kendisini öldüreceğini söylediğini. Olay günü "Kendimi şu ağaca asacağım. Medyatik olurum" dediğini iddia etti. Bu sözlere tepki gösteren aile kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 13:04 ABONE OL
Polis memuru Sultan Tat'ın ölümünde son dakika gelişmesi!

Edinilen bilgiye göre, olay, 19 Temmuz 219'da Çakırlar bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, polis memuru , aralarında arkadaşlık ilişkisi olduğu ileri sürülen meslektaşı F.A'nın yanındayken henüz belirlenemeyen sebeple beylik tabancasıyla intihar etti. Olaydan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla serbest bırakılan F.A., olay hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan hakim karşısına çıktı.

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Polis memuru Sultan Tat'ın ölümünde son dakika gelişmesi!
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