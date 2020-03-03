Polis memuru Sultan Tat'ın ölümünde son dakika gelişmesi!

Edinilen bilgiye göre, olay, 19 Temmuz 219'da Çakırlar bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, polis memuru Sultan Tat, aralarında arkadaşlık ilişkisi olduğu ileri sürülen meslektaşı F.A'nın yanındayken henüz belirlenemeyen sebeple beylik tabancasıyla intihar etti. Olaydan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla serbest bırakılan F.A., olay hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan hakim karşısına çıktı.

