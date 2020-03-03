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Rahatlıkları 'pes' dedirtti! 4 kadın kamera görüntüleriyle yakalandı!

İstanbul 'ta, AVM ve kent meydanları gibi kalabalık yerlerde perdeleme denilen yöntemi kullanarak hırsızlık yapan 4 kadın, kamera kayırlarıyla yakalandılar. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadınlardan biri kamera açısını değişitirirken diğerleri de hırsızlık yapıyordu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 12:16 ABONE OL
Rahatlıkları 'pes' dedirtti! 4 kadın kamera görüntüleriyle yakalandı!

Rahatlıkları 'pes' dedirtti. Kalabalık ortamlara giren yabancı uyruklu kadınlar, perdeleme yöntemini kullanarak hırsızlık yapıyordu. Esenyurt'a dadanan kadınlar kamera görüntüleri sayesinde yakalandı...

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Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölge Büro Amirliği'ne bağlı Esenyurt timleri, ilçedeki metrobüs durakları, AVM'ler ve meydan içerisinde bulunan çeşitli giyim mağazaları gibi kalabalık ortamlarda 'sıkıştırma' ve 'perdeleme' yöntemiyle hırsızlık yapıldığını belirleyerek harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olayları ile ilgili yaptıkları kamera çalışmalarında yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kadınları yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Ekipler güvenlik kameralarının görüntülerinden belirlediği, biri güvenlik kamerasının açısını kapatan, diğerleri hırsızlık yapan Naime el H., Cumana Ş., Medine H. Şehnaz A.'yı gözaltına aldı. 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirek soruşturmaya başladı.

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Rahatlıkları 'pes' dedirtti! 4 kadın kamera görüntüleriyle yakalandı!
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