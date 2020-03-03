Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Tüm Müslüman alemini yakından ilgilendiren Ramazan ayından sonra Ramazan Bayramı idrak edilecek. Oruç ibadetinin yapılmasından sonra gelecek olan bayram vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Üç aylara girmemiz ile birlikte merak edilen bu konu için Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınlandı. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili 2020 kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı. Bayram 2020 yılında 24 Mayıs'ta başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Takvime bakıldığında çalışma günü olan pazartesi ve salı gününün tatil olacağı görülüyor.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.