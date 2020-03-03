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yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı

'nin Ayvacık ilçesinden 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 196 , olumsuz hava koşulları nedeniyle zor durumda kalınca yardım istedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 17:04 ABONE OL
Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı

Yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, göçmenleri botlarla kurtararak, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.
Kuzey Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışırken olumsuz hava şartları nedeniyle zor durumda kalan göçmenlerin yardım talebi üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekipleri, son 3 günde 105'i Afganistan, 36'sı Suriye, 20'si Senegal ve 35'i Kongo uyruklu olmak üzere 196 kaçak göçmeni, yardım talepleri üzerine kurtardı. Göçmenler, sahil güvenliğe ait botlarla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirildi.

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Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı
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