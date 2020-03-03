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Haftanın kataloğu yayınlandı! Bu hafta aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü yepyeni ürünleriyle müşterilerinin yüzünü güldüren kataloğunda yok yok! Hal böyle olunca vatandaşlar ‘’ 4 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Mutfak malzemelerinden temizlik ürünlerinde yüzlerce üründe binlerce fırsat raflardaki yerini aldı. Gelin bu hafta hangi ürünler indirimde birlikte bakalım; Çarşamba gününden itibaren mağazada LG 43" 4K Ultra HD Smart Led Uydu Alıcılı Tv 2.999 TL, Vivaldi Tencere Seti 3'lü 99,90 TL, Teba Elektrikli Plastik Cezve 29,95 TL ve Sos Tavası Çeşitleri 13,95 TL’den satışa sunulacak. İşte, indirimli tam liste!

Giriş Tarihi: 3.3.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 10:14 ABONE OL
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel ürünleri yeni kataloğunu yayınladı. Türkiye'nin 81 ilinde mağazası bulunan ŞOK 4-10 Mart aktüel ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta da televizyon ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin yanı sıra züccaciye ve gıda ürünleri indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor. 4 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. Hem hesaplı hem kaliteli ürünlerinden ödün vermeden çalışan mağazada bu hafta Sos tavası çeşitleri 13,95 TL, Viva kavanoz 16,95 TL ve Paşabahçe neon su bardağı 2'lü 14,95 TL, Borcam kare tencere 26,95 TL'den satışa çıkıyor. Haftanın yıldız ürünlerini kaçırmamak için sizde en yakın mağazaya gidip indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Haberimizin devamından ŞOK aktüel ürünler indirim listesine bakabilirsiniz

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (4-10 MART)

Şok marketlerinde bu hafta evinizin ihtiyaçları adı altında birçok ürün reyonlardaki yerini aldı. Birbirinden uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle ŞOK aktüel kataloğu indirim listesi haberimizde yer alıyor.

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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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