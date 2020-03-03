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Son dakika: 'de yardım talep eden düzensiz göçmenler kurtarıldı

Son dakika gelen bilgilere göre 'in ilçesinde, Komutanlığı ekipleri, yardım talep eden 78 göçmeni kurtardı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 06:42 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 06:43 ABONE OL
Son dakika: Çeşme'de yardım talep eden düzensiz göçmenler kurtarıldı

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı haberleri üzerine, bazı göçmenler Edirne'deki sınır kapılarına, bazı göçmenler de Ege kıyılarına akın etti.

YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI

İzmir'in Çeşme ilçesinden lastik bot ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 78 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak geri yollandı. İddiaya göre, botlarındaki motor ve yakıtın alınması nedeniyle göçmenler denizin ortasında mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla Türk sınırına kadar gelmeyi başaran göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım talep etti. Göçmenlerin çağrısı üzerine harekete geçen ekipler 54'ü Afgan, 15'i Suriye, 5'i Kongo, 2'si Irak ve 2'si de Orta Afrika uyruklu 78 düzensiz göçmeni kurtardı.

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Son dakika: Çeşme'de yardım talep eden düzensiz göçmenler kurtarıldı
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