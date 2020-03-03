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Son dakika haberi: ’da korkutan yeni ! ve ’da hissedildi! ve son depremler listesi…

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Kırkağaç’ta’da bir meydana geldi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 3.3.2020 19:52 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 19:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Manisa’da korkutan yeni deprem! İzmir ve Antalya’da hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Manisa'da saat 19.21'de 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! İZMİR VE ANTALYA'DA DA HİSSEDİLDİ! KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen son dakika depemine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Son dakika haberi: Manisa’da korkutan yeni deprem! İzmir ve Antalya’da hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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