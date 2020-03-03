Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi | Sırp model Tanja Dukiç yaşadığı dehşeti anlattı: Çığlık attım her şeyi denedim

| Sırp model yaşadığı dehşeti anlattı: Çığlık attım her şeyi denedim

... 'de birlikte yaşadığı organizatör tarafından dövüldüğü iddia edilen Sırp model , devam eden davasının bugünkü duruşmasında yaşadığı dehşeti anlattı. geçtiğimiz yıl Haziran ayında açılan davada saldırganın kendisinin boğazını sıktığını söyleyerek "Çağrı bana tokat atıyordu. Karın bölgeme sürekli vurduğu için altıma idrarımı kaçırdım. Çığlık attım, her şeyi denedim" açıklamasında bulundu. Öte yandan, Sırp modelin yaşadığı dehşete şahit olan komşuları da mahkemede ifade verdi. Aynı apartmanda yaşayan komşuları da duydukları sesleri ve gördüklerini anlattı. İşte 8. 'nden gelen son dakika haberine ilişkin detaylar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 15:57 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Sırp model Tanja Dukiç yaşadığı dehşeti anlattı: Çığlık attım her şeyi denedim

Geçtiğimiz yıl 'da yaşanan dehşet verici şiddet olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sırp model Tanja Dukiç, birlikte aynı evde yaşadığı organizatör tarafından dövüldüğü iddiası ile şikayette bulunmuş ve organizaörlük yapan Çağtı T. hakkında İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı T. ve müşteki sıfatıyla Sırp model Tanja Dukiç katıldı. Dukiç, yaşadığı dehşeti mahkeme salonunda anlattı. Şiddet eyleminin gerçekleştiği güne ilişkin "Kıyafetlerimi yırtarak çıkardı. O gün regldim ben, tokatlamaya başladı beni. fotoğrafçınla mı yatıyorsun dedi bana" ifadelerine yer verdi. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi.

Duruşmada, tercüman aracılığı ile ifadesi alınan Tanja Dukiç sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, '' 2 Haziran'da fotoğraf çekimim vardı. Çekime gideceğimi Çağrı'ya söylemiştim. Ancak Çağrı gitmemi istemiyordu. Habersiz olarak gittim, sonra Çağrı beni almaya geldi'' dedi.

İşte sonrasında yaşanan kan donduran gelişmeler ve 'in mahkemede verdiği ifadeye ilişkin detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi | Sırp model Tanja Dukiç yaşadığı dehşeti anlattı: Çığlık attım her şeyi denedim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN