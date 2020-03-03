Son Dakika Haberi | Sırp model Tanja Dukiç yaşadığı dehşeti anlattı: Çığlık attım her şeyi denedim

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşanan dehşet verici şiddet olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sırp model Tanja Dukiç, birlikte aynı evde yaşadığı organizatör tarafından dövüldüğü iddiası ile şikayette bulunmuş ve organizaörlük yapan Çağtı T. hakkında İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı T. ve müşteki sıfatıyla Sırp model Tanja Dukiç katıldı. Dukiç, yaşadığı dehşeti mahkeme salonunda anlattı. Şiddet eyleminin gerçekleştiği güne ilişkin "Kıyafetlerimi yırtarak çıkardı. O gün regldim ben, tokatlamaya başladı beni. fotoğrafçınla mı yatıyorsun dedi bana" ifadelerine yer verdi. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi.

Duruşmada, tercüman aracılığı ile ifadesi alınan Tanja Dukiç sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, '' 2 Haziran'da fotoğraf çekimim vardı. Çekime gideceğimi Çağrı'ya söylemiştim. Ancak Çağrı gitmemi istemiyordu. Habersiz olarak gittim, sonra Çağrı beni almaya geldi'' dedi.

İşte sonrasında yaşanan kan donduran gelişmeler ve Tanja Dukiç'in mahkemede verdiği ifadeye ilişkin detaylar...