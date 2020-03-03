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Son dakika: İstanbul'da yat yangını! 2 ölü, 3 yaralı var!

açıklarında bir yatta çıktı. Son dakika olarak geçilen habere göre olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 25 kilometre açıkta çıkan yangınla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 15:42 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da yat yangını! 2 ölü, 3 yaralı var!

Silivri açıklarında Blueice isimli yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken, yattaki Engin A. ve Abdurrahman Ş. hayatını kaybetti.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar sahile getirilerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirilen cenazeler ise cenaze araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Son dakika: İstanbul'da yat yangını! 2 ölü, 3 yaralı var!
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