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Son dakika: 'nde ormanlık alana atılan variller görenleri şoke etti! Hemen jandarmaya haber verdiler

Son dakika gelen bilgilere göre 'nde ormanlık alana atılan varillerde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince kimyasal madde incelemesi yapılıyor. İşte haberin detayları...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika: Kırklareli'nde ormanlık alana atılan variller görenleri şoke etti! Hemen jandarmaya haber verdiler

Kapaklı köyünün Taşlık mevkisinde bir kısmı yakılmış variller olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler varillerin bazılarında kalıntı halinde kimyasal olduğu değerlendirilen sıvı madde bulunduğunu belirledi.

DURUM JANDARMA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Köy Muhtarı İbrahim Demirgök, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün önce ormanlık alanda variller gördüklerini ve durumu jandarma ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

Varillerin bazılarında kimyasal madde olduğunu düşündüklerini ifade eden Demirgök, "Ne olduğu belli değil. Biz köy olarak tedirgin oluyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

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Son dakika: Kırklareli'nde ormanlık alana atılan variller görenleri şoke etti! Hemen jandarmaya haber verdiler
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