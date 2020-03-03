SON DAKİKA: Müge Anlı’da komşusu tarafından kaçırılan Tuğba, o anları canlı yayında anlattı! “Evliliğe razıymış gibi yaptım!”

İzmir'in Ödemiş ilçesinde komşusu tarafından kaçırılan 24 yaşındaki Tuğba Karaca bulundu. Müge Anlı canlı yayınına katılan genç kız canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunurken kabus dolu 7 günü programda anlattı. Kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan gıda teknikeri Tuğba Karaca, 25 Şubat günü Beydağ'da bulunan iş yerine gitmek için yola çıktı. Yolda karşılaştığı ve yanında arkadaşı S.Ç. de olan komşusu A.B., Karaca'ya, kendisini ilçe merkezine bırakabileceklerini söyledi. Genç kız da kabul edip, otomobile bindi. Ancak komşu, otomobili farklı bir yola sürdü. Karaca, hemen cep telefonuyla yardım istemek için hamle yaptı. Ancak S.Ç., telefonu alıp, otomobilden attı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesine götürülen genç kız, 7 gün boyunca, A.B. tarafından kırsal Uzunlar ve İncealan Mahalleleri'ndeki dağ evlerinde tutuldu.

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