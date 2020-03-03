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: ’da komşusu tarafından kaçırılan Tuğba, o anları canlı yayında anlattı! “Evliliğe razıymış gibi yaptım!”

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından bir olayı daha aydınlattı. 'in Ödemiş ilçesinde, komşusu tarafından kaçırılarak 7 gün boyunca dağ evinde tutulan gıda teknikeri 24 yaşındaki canlı yayında açıklamalarında bulundu. Yaşadığı kabus dolu 7 günü anlatırken firari şüpheli A.B'nin kendisine onu sevdiğini ve bu sebepten ötürü kaçırdığını söylediğini belirtti. Tuğba Karaca; "İlk başta direndim fakat daha sonra ben de evliliğe razıymış gibi yaptım. İnanıp Ödemiş'e geri getirdiler" dedi. 25 Şubat günü Beydağ'da bulunan iş yerine gitmek için yola çıkan ve yolda karşılaştığı komşusu tarafından kaçırılan Tuğba Karaca'yı kaçıran şahıs "kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçundan tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 3.3.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 12:24 ABONE OL
SON DAKİKA: Müge Anlı’da komşusu tarafından kaçırılan Tuğba, o anları canlı yayında anlattı! “Evliliğe razıymış gibi yaptım!”

'in Ödemiş ilçesinde komşusu tarafından kaçırılan 24 yaşındaki bulundu. canlı yayınına katılan genç kız canlı yayında açıklamalarında bulunurken kabus dolu 7 günü programda anlattı. Kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan gıda teknikeri Tuğba Karaca, 25 Şubat günü Beydağ'da bulunan iş yerine gitmek için yola çıktı. Yolda karşılaştığı ve yanında arkadaşı S.Ç. de olan komşusu A.B., Karaca'ya, kendisini ilçe merkezine bırakabileceklerini söyledi. Genç kız da kabul edip, otomobile bindi. Ancak komşu, otomobili farklı bir yola sürdü. Karaca, hemen cep telefonuyla yardım istemek için hamle yaptı. Ancak S.Ç., telefonu alıp, otomobilden attı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesine götürülen genç kız, 7 gün boyunca, A.B. tarafından kırsal Uzunlar ve İncealan Mahalleleri'ndeki dağ evlerinde tutuldu.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA: Müge Anlı’da komşusu tarafından kaçırılan Tuğba, o anları canlı yayında anlattı! “Evliliğe razıymış gibi yaptım!”
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