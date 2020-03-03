Son dakika: Ünlü iş adamı Atilla Ergenç'e 4 milyonluk soygun şoku!

LSG Sky Chefs Türkiye Genel Müdürü Atila Ergenç, 8 Temmuz günü şoförüyle birlikte oğlunu almak için metro çıkışında bekliyordu. Ergenç, araçtan indiğinde şoförünün yanına erkek bir şahsın yanaşıp bir şeyler söyledi. Bu sırada da Ergenç'in yanına başka bir şahıs yaklaştı ve parasız kaldığını, dilenci olmadığını, yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek yardım istedi. Bu sırada telefonu çalan Ergenç, oğlunun yanına gitti.

BAGAJDAN ÇALDILAR

Akşam saatlerinde evine dönen Ergenç, aracın bagajını açtığında bagajda bulunan kahve renkli deri evrak çantasının yerinde olmadığını gördü. Metro önündeki olayda aracın ve kendisinin yanına gelen iki kişi tarafından oyalanmak suretiyle bagajdaki çantanın çalınmış olduğunu fark eden Ergenç, savcılığa başvurdu. Çantanın içinde çeşitli banka ekipmanları, bilgisayarlar, kendisine hediye edilen bir altın para, özel bankalara ait toplamda 510 bin Euro değerinde çeklerin çalındığını ileri sürdü.

MAHKEME ÇEKLERİ İPTAL ETTİ

Savcılık tarafından Ergenç'in ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Metronun güvenlik görüntüleri incelendiğinde Ergenç'in aracına metro çıkışına doğru yanaştığı görülse de kamera görüş alanında şahıslar tarafından aracın bagajının açıldığı, ya da içinden herhangi bir şeyin alındığının gözükmediği belirlendi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine çekin toplam değeri 510.000 Euro bedelli dört adet çeke ödeme yasağı koyup, iptaline karar verdi.

ÇEKLER PİYASAYA DÜŞTÜ

Bu sırada söz konusu çeklerden 200.000 ve 110.000 Euro vadeli çeklerin sahte isim ve telefon numaralarıyla Gaziantep Denizbank şubesine ibraz edildiği yine 100.000 Euro bedelli çekin keşide edildiği ve ücretin tahsili için İstanbul İcra Müdürlüğüne başvurulduğu belirlendi. Çalıntı çeklerin hukuk dışı elden çıkmasından sonra çeklerin ortaya çıkması bakımından devam eden süreçte 200.000 Euro ve 110.000 Euro bedelli çeklerin Hasan Ç., tarafından piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Diğer 100 bin Euro'luk çekin ise Tolga S.'den borcuna karşılık alındığı belirlendi.

ÇEKLERİ BORCUNA KARŞILIK VERMİŞ

Tolga S. söz konusu çeki Ergenç'ten alacağı olduğu için temin ettiğini ileri sürse de, bilirkişi Tolga S.'nin çeki gerçek bir alacağa istinaden ele geçirildiğini ispat edemediğini ve aksine hukuk dışı yolla elde edildiğine dair rapor verdi. Savcılık tarafından Tolga S.'nin bahse konu çekleri bizzat kendi eylemiyle ve fiilen hırsızlık yoluyla elde etmese de hukuk dışı yollarla elde ettiğini ileri sürerek dava açtı. İddianamede, S.'nin çekleri sahte cirolar oluşturarak önceden bulunan borcuna karşılık kullanmak suretiyle 'Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlediği kaydetti. 15 yıla kadar hapsi istenen Tolga S., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.